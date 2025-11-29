Англія

Англійський клуб, прагне підсилити атаку мексиканським нападником Сантьяго Хіменесом.

За інформацією Goal, Чорні коти готують пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро за нападника Мілана Сантьяго Хіменеса.

Керівництво россонері вже розглядає цю пропозицію. Для італійського гранда це чудова можливість повернути кошти, інвестовані в гравця, який поки що не виправдав високих очікувань на Сан-Сіро.

Хіменес приєднався до Мілана з Фейєнорда взимку цього року за 32 млн євро, але його адаптація до Серії А виявилася складною. Пропозиція Сандерленда дає шанс усім сторонам вийти з ситуації переможцями.

У поточному сезоні мексиканець відзначився лише одним голом, що змусило головного тренера Мілана Массіміліано Аллегрі шукати інші варіанти в атаці.

Натомість Сандерленд, який несподівано для багатьох закріпився у верхній частині таблиці АПЛ, бачить у Хіменесі ідеального кандидата для посилення своєї атакувальної ланки.

Очікується, що угода може бути оформлена вже взимку у форматі оренди з обов'язковим правом викупу, якщо сам гравець погодиться на переїзд до Англії.