Англія

Граніт Джака знову опинився в епіцентрі трансферних чуток.

Лише влітку 2025 року 33-річний хавбек підписав трирічний контракт із Сандерлендом, перейшовши з Байєра, але його феноменальна гра в Прем'єр-лізі привернула увагу італійського гранда — Ювентуса.

За інформацією італійського видання Tuttosport, Ювентус розглядає можливість підписання Джаки вже в січні. Туринський клуб терміново шукає підсилення центру поля для переходу на схему 4-3-3 під керівництвом Лучано Спаллетті.

Оскільки головна трансферна ціль, Мортен Юльманн зі Спортінга, є недосяжною в середині сезону, Стара синьйора переключила увагу на досвідченого швейцарця. У Турині вважають Джаку ідеальним варіантом за співвідношенням ціна-якість.

Його швидка адаптація в АПЛ (11 матчів, 1 гол, 3 асисти) переконала італійців, що він зможе дати миттєвий результат. Оточення Джаки готове слухати пропозиції від клубів Ліги чемпіонів.

Стверджується, що Сандерленд відкритий для переговорів та шукатиме рішення, яке задовольнить усіх, якщо гравець сам наполягатиме на трансфері.

Швейцарець став ключовою фігурою у команді Режіса Ле Брі. Як капітан, він відіграв кожну хвилину в чемпіонаті, допомігши новачку АПЛ сенсаційно піднятися на 4-те місце.

Sky Sports наполягають, що гравець дуже щасливий на Стедіум оф Лайт. Втрата Джаки в січні стала б катастрофою для амбіцій Чорних котів. Команда значною мірою залежить від його лідерських якостей та діапазону передач.

Проте, якщо Ювентус запропонує суму, що значно перевищує 15 млн євро, які Сандерленд заплатив влітку, керівництво клубу може постати перед складним вибором.

Наразі Джака готується до матчу проти Фулгема, але зимове вікно обіцяє бути гарячим для швейцарця.