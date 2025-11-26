Італія

Агенти українського форварда, схоже, шукають для свого клієнта новий клуб.

Агенти форварда національної збірної України та Роми Артема Довбика активно працюють над можливим переходом свого клієнта. Про це повідомив журналіст Алессандро Якобоне.

За інформацією джерела, українського нападника знову запропонували Мілану та Сандерленду. Раніше вже з’являлися повідомлення про інтерес італійського гранда до Довбика, і тепер агенти оновили пропозицію клубам у межах пошуку оптимального варіанту для гравця.

Як зазначає Якобоне, разом із Довбиком клубам також було запропоновано форварда Вест Гема Нікласа Фюллькруга, проте німецький нападник розглядається лише як альтернативний варіант для обох клубів.

У поточному сезоні 28-річний Довбик провів 14 матчів за Рому, у яких відзначився двома голами та двома асистами.

Раніше також повідомлялося про інтерес до українця з боку турецького Фенербахче.