Англія

Данський наставник впевнений, що керівництво клубу проявить терпіння, незважаючи на жахливу серію результатів.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк відреагував на чутки про свою можливу відставку.

Попри затяжну кризу та серію невдач, яка спіткала лондонський клуб, фахівець зберігає спокій та впевненість у своєму майбутньому на чолі шпор.

Франк зазначив, що не відчуває безпосередньої загрози звільнення. Він підкреслив, що ключ до стабільності — це раціональність керівництва клубу.

"Я не хвилююся. У нас розумні власники, вони розуміють, що ми будуємо. Вони терплячі, тому що бачать загальну картину, а не лише миттєві результати", — наводить слова тренера Goal.

Нинішня ситуація в Тоттенгемі далека від ідеальної: команда потрапила у смугу жахливих результатів, що традиційно підігріває спекуляції у пресі щодо зміни керманича.

Однак Франк наполягає, що паніка — це найгірший ворог у такій ситуації.

"У футболі бувають злети та падіння. Важливо зберігати холодну голову і продовжувати працювати. Я відчуваю підтримку і знаю, що ми зможемо це виправити", — додав наставник.

Наступний матч підопічні Франка зіграють 2 грудня о 22:15 проти Ньюкасла на виїзді.