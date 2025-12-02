Данський наставник впевнений, що керівництво клубу проявить терпіння, незважаючи на жахливу серію результатів.
Томас Франк Getty Images
02 грудня 2025, 17:47
Головний тренер Тоттенгема Томас Франк відреагував на чутки про свою можливу відставку.
Попри затяжну кризу та серію невдач, яка спіткала лондонський клуб, фахівець зберігає спокій та впевненість у своєму майбутньому на чолі шпор.
Франк зазначив, що не відчуває безпосередньої загрози звільнення. Він підкреслив, що ключ до стабільності — це раціональність керівництва клубу.
"Я не хвилююся. У нас розумні власники, вони розуміють, що ми будуємо. Вони терплячі, тому що бачать загальну картину, а не лише миттєві результати", — наводить слова тренера Goal.
Нинішня ситуація в Тоттенгемі далека від ідеальної: команда потрапила у смугу жахливих результатів, що традиційно підігріває спекуляції у пресі щодо зміни керманича.
Однак Франк наполягає, що паніка — це найгірший ворог у такій ситуації.
"У футболі бувають злети та падіння. Важливо зберігати холодну голову і продовжувати працювати. Я відчуваю підтримку і знаю, що ми зможемо це виправити", — додав наставник.
Наступний матч підопічні Франка зіграють 2 грудня о 22:15 проти Ньюкасла на виїзді.