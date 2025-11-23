Англія

Голкіпер Ман Сіті розповів, як Пеп впливає на його розвиток.

Воротар Ман Сіті Джанлуїджі Доннарумма висловив велику повагу до головного тренера Хосепа Гвардіоли та поділився, наскільки той допомагає йому адаптуватися в команді.

"Він дав мені багато порад і часто зі мною розмовляє. Він мені дуже допомагає.

Він особливий тренер, і це фантастика мати Пепа Гвардіолу в якості свого тренера. Це мрія будь-якого гравця, і я дуже щасливий", – зізнався Доннарумма.

