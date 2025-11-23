Голкіпер Ман Сіті розповів, як Пеп впливає на його розвиток.
Пеп та Доннарумма, getty images
23 листопада 2025, 16:54
Воротар Ман Сіті Джанлуїджі Доннарумма висловив велику повагу до головного тренера Хосепа Гвардіоли та поділився, наскільки той допомагає йому адаптуватися в команді.
"Він дав мені багато порад і часто зі мною розмовляє. Він мені дуже допомагає.
Він особливий тренер, і це фантастика мати Пепа Гвардіолу в якості свого тренера. Це мрія будь-якого гравця, і я дуже щасливий", – зізнався Доннарумма.
