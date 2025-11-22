Англія

Італійський голкіпер поділився думками про свій відхід з паризького клубу.

Воротар Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма прокоментував свій відхід зі складу ПСЖ минулого літа.

"Піти з такого клубу — це не буває просто. Після всього, що сталося, мені було дуже важко. Я прийшов і підлаштувався під певний стиль гри, але в останні місяці цього стилю вже не було. Дуже шкода, адже минулого сезону ми вперше в історії виграли Лігу чемпіонів. Це боляче. Але сторінку треба перевертати, і мої партнери з ПСЖ та вболівальники завжди будуть мені близькі.

Я відчув себе зрадженим, бо, перейшовши до клубу, я справді адаптувався під ПСЖ — я приділяв цьому особливу увагу. А в результаті останні місяці все було зовсім інакше. Це мене розчарувало. Це те, що я ніколи не зможу пояснити, але з цим доводиться змиритись. Мене засмутило те, як вони діяли у цій ситуації. Жаль, але треба рухатися далі.

Завжди буду вдячний ПСЖ за те, що він мені дав, і за те, що дав йому я. Це було неймовірно. І я завжди буду вдячний вболівальникам. Обов'язково повертатимуся в Париж — мій другий будинок, це була найважливіша частина мого життя. Задоволений тим, чого там досяг", — наводить слова Доннарумми Sky Sports.

Цього сезону Доннарумма провів 19 матчів, з яких 11 на нуль при 11 пропущених м'ячах.