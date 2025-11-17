Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Італії прокоментував поразку від Норвегії.

У домашньому матчі восьмого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 напередодні національна збірна Італії поступилась Норвегії.

Італія — Норвегія 1:4 Відео голів та огляд матчу відбору ЧС-2026

Після завершення гри воротар "Скуадри Адзурри" Джанлуїджі Доннарумма прокоментував виступ власної команди.

"Перший і другий тайми були двома різними матчами в нашому виконанні. Не повинно траплятись так, що пропущений гол повністю змінює гру. Нам потрібно над цим працювати.

Тепер ми чекатимемо матчів у березні, але в перші 45 хвилин ми побачили команду, яка може конкурувати з будь-ким.

Ми розлючені та розчаровані результатом, але я не думаю, що ця поразка буде відчутною в березні.

Голанд? Я ще поговорю з ним у Манчестері. Мені не хотілось це робити сьогодні ввечері, бо я надто розчарований і озлоблений.

Уболівальники? Ми перепрошуємо, але вони також знадобляться нам у березні — вони надто важливі для нас", — заявив італійський виконавець.

Італія в підсумку фінішувала другої в групі I, тому гратиме в плей-оф відбору на мундіаль.