Іспанський фахівець отримав престижну нагороду, випередивши конкурентів завдяки феноменальному сезону на чолі Парі Сен-Жермен.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке став лауреатом премії The Best FIFA Men’s Coach 2025.

Урочиста церемонія нагородження відбулася сьогодні, де ФІФА відзначила видатні досягнення іспанця за підсумками календарного року.

У фінальному голосуванні, в якому брали участь капітани та тренери національних збірних, а також журналісти та вболівальники, Луїс Енріке обійшов таких тренерів, як Арне Слот, Мікель Артета та Ганс-Дітер Флік.

Для 55-річного фахівця це чергове велике індивідуальне визнання у його багатій кар'єрі, яке підтверджує його статус одного з найкращих тактиків сучасного футболу.