У команді — гравці Манчестер Сіті, ПСЖ, Реала, Барселони, Ліверпуля та Челсі.

ФІФА офіційно представила символічну збірну світу 2025 року серед чоловіків за версією FIFPro. До найкращої одинадцятки увійшли футболісти провідних європейських клубів, а склад команди викликав чималий інтерес уболівальників.

Місце у воротах посів голкіпер Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма, який у минулому сезоні виступав за ПСЖ. Лінію захисту сформували Ашраф Хакімі, Вільям Пачо та Нуну Мендеш із ПСЖ, а також центральний оборонець Ліверпуля Вірджил ван Дейк.

У півзахисті символічної збірної опинилися одразу чотири гравці: Коул Палмер із Челсі, Джуд Беллінгем із Реала Мадрид, Вітінья з ПСЖ та Педрі з Барселони.

Атакувальну лінію склали вінгер Барселони Ламін Ямаль і футболіст ПСЖ Усман Дембеле.

Символічна збірна світу 2025 року була сформована на основі голосування професійних футболістів з усього світу.

Зазначимо, що Рафінья з Барселони за свій потужний рік місця у символічний команді не отримав.