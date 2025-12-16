У команді — гравці Манчестер Сіті, ПСЖ, Реала, Барселони, Ліверпуля та Челсі.
Усман Дембеле та Вітінья, Getty Images
16 грудня 2025, 19:56
ФІФА офіційно представила символічну збірну світу 2025 року серед чоловіків за версією FIFPro. До найкращої одинадцятки увійшли футболісти провідних європейських клубів, а склад команди викликав чималий інтерес уболівальників.
Місце у воротах посів голкіпер Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма, який у минулому сезоні виступав за ПСЖ. Лінію захисту сформували Ашраф Хакімі, Вільям Пачо та Нуну Мендеш із ПСЖ, а також центральний оборонець Ліверпуля Вірджил ван Дейк.
У півзахисті символічної збірної опинилися одразу чотири гравці: Коул Палмер із Челсі, Джуд Беллінгем із Реала Мадрид, Вітінья з ПСЖ та Педрі з Барселони.
Атакувальну лінію склали вінгер Барселони Ламін Ямаль і футболіст ПСЖ Усман Дембеле.
Символічна збірна світу 2025 року була сформована на основі голосування професійних футболістів з усього світу.
Зазначимо, що Рафінья з Барселони за свій потужний рік місця у символічний команді не отримав.