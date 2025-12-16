Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Шахтар, Getty Images
16 грудня 2025, 20:10
У рамках останнього, шостого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 український Шахтар прийматиме хорватську Рієку.
Поєдинок відбудеться в четвер, 18 грудня, на Міському стадіоні ім. Г. Реймана в Кракові, Польща. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.90, тоді як потенційний успіх Рієки оцінюється показником 4.26. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.60.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Гол/голи в обох таймах", представлений показником 1.75.
Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кауана Еліаса.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.21.
Слідкуйте за матчем Шахтар — Рієка на Football.ua.