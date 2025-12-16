Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках останнього, шостого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 український Шахтар прийматиме хорватську Рієку.

Поєдинок відбудеться в четвер, 18 грудня, на Міському стадіоні ім. Г. Реймана в Кракові, Польща. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.90, тоді як потенційний успіх Рієки оцінюється показником 4.26. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Гол/голи в обох таймах", представлений показником 1.75.

Коефіцієнтом 2.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кауана Еліаса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.21.

Слідкуйте за матчем Шахтар — Рієка на Football.ua.