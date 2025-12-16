Інше

Французький вінгер, додав нагороду ФІФА до раніше здобутого Золотого м'яча.

У Катарі завершилася церемонія нагородження кращих футболістів року за версією ФІФА.

Головну індивідуальну нагороду, The Best FIFA Men’s Player 2025, отримав нападник Парі Сен-Жермен. Дембеле вдалося зробити те, про що мріє кожен гравець: об'єднати у своєму активі дві найпрестижніші нагороди — Золотий м'яч від France Football та The Best від ФІФА.

Сезон 2024/25 став піком кар'єри француза, який позбувся травм і продемонстрував феноменальну стабільність, ведучи свій клуб до трофеїв. Усман допоміг парижанам виграти майже всі трофеї, тільки КЧС не підкорився підопічним Енріке. У фіналі ПСЖ поступився Челсі (0:3)

Також на звання найкращого футболіста світу претендували: Ашраф Хакімі, Нуну Мендеш і Вітінья з ПСЖ, Педрі, Рафінья і Ламін Ямаль з Барселони. Харрі Кейн з Баварії, Кіліан Мбаппе з Реала, Коул Палмер з Челсі та Мохамед Салах з Ліверпуля.