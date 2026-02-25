Маркос Сенесі з Борнмута став трансферною ціллю каталонців як безкоштовна альтернатива дорогим гравцям.
Маркос Сенесі, Getty Images
25 лютого 2026, 16:20
Барселона вивчає варіанти для підсилення лінії захисту. Як повідомляє The Touchline, каталонський клуб високо оцінює Маркоса Сенесі з Борнмута.
Головний тренер "синьо-гранатових" Гансі Флік вважає, що Сенесі за ігровим профілем схожий на Іньїго Мартінеса, який виступав за команду раніше. У Барселоні розглядають 28-річного аргентинця як бюджетну альтернативу Алессандро Бастоні з Інтера.
Чинний контракт Маркоса Сенесі з Борнмутом розрахований до завершення сезону-2025/26. Таким чином, найближчим літом захисника можна буде підписати в статусі вільного агента.
Раніше повідомлялося, що Бальде втратив статус беззаперечного гравця основи Барселони.