Іспанія

Маркос Сенесі з Борнмута став трансферною ціллю каталонців як безкоштовна альтернатива дорогим гравцям.

Барселона вивчає варіанти для підсилення лінії захисту. Як повідомляє The Touchline, каталонський клуб високо оцінює Маркоса Сенесі з Борнмута.

Головний тренер "синьо-гранатових" Гансі Флік вважає, що Сенесі за ігровим профілем схожий на Іньїго Мартінеса, який виступав за команду раніше. У Барселоні розглядають 28-річного аргентинця як бюджетну альтернативу Алессандро Бастоні з Інтера.

Чинний контракт Маркоса Сенесі з Борнмутом розрахований до завершення сезону-2025/26. Таким чином, найближчим літом захисника можна буде підписати в статусі вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Бальде втратив статус беззаперечного гравця основи Барселони.