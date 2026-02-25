Іспанія

Мадридський клуб шукає наступника для бельгійського голкіпера, попри його статус недоторканного у складі.

У мадридському Реалі наразі не знають, хто міг би стати наступником Тібо Куртуа в майбутньому. Бельгієць давно зарекомендував себе як один із найкращих воротарів світу, але вже в травні йому виповниться 34 роки.

За повідомленнями журналіста Хорхе Пікона, питання майбутньої заміни Куртуа турбує керівництво "вершкових". Тібо зможе залишатися в команді стільки, скільки забажає. При цьому, стверджує джерело, представники клубу розуміють, що зірковий кіпер, швидше за все, все одно піде раніше, ніж їм хотілося б.

У нинішній кампанії Тібо Куртуа пропустив 34 голи у 35 матчах за мадридців у всіх турнірах, а його чинний контракт розрахований до літа 2027 року.

