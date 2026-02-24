Англія

Наставник шпор визнав проблеми з психологією після поразки від Арсеналу, але не сумнівається у класі гравців.

Головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор прокоментував становище команди після розгромної поразки від Арсеналу з рахунком 1:4 у 27-му турі АПЛ та висловив впевненість у тому, що лондонці не вилетять з еліти.

Попри складну турнірну ситуацію, хорватський фахівець зберігає оптимізм щодо майбутнього клубу.

"Чи я впевнений у тому, що Тоттенгем залишиться в АПЛ? Зрозуміло, я в цьому впевнений, оскільки вважаю, що у нас грають хороші футболісти, хоч і з поганими звичками. Це якісні гравці, ніхто не зможе сказати, що їм не вистачає майстерності. Нам потрібно попрацювати над психологією і правильним настроєм.

Це, можливо, найкраща команда світу, тож початок не найвдаліший. Подивимося, що буде наступної неділі", — зазначив Тудор.

Після цієї поразки Тоттенгем залишився на 16 позиції в АПЛ, знаходячись лише у чотирьох очках від зони вильоту.