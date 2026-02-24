Моєс: нам не вистачило удачі, але не боротьби

Англія

Головний тренер Евертона похвалив підопічних за активність і роботу над помилками у майбутньому.

Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував домашню поразку від Манчестер Юнайтед у Прем’єр-лізі (0:1).

"Я безумовно незадоволений рахунком. Щоб рухатися вперед, потрібно вигравати матчі, а у нас це вдома виходить не так часто. Поразка з мінімальним рахунком від Юнайтед нагадує нашу перемогу на Олд Траффорд – теж 1:0. Ми діяли добре в багатьох моментах, але втратили концентрацію на контратаці, і вони забили єдиний гол.

Нас не вистачило організації без м’яча, але треба віддати належне Юнайтед за швидку атаку та їхніх нападників, які вміють використовувати такі моменти. Сенне Ламменс у воріт Юнайтед зробив фантастичну роботу, відбив майже все, у тому числі дивовижний удар Майкла Кіна.

Ми тиснули на суперника до останньої хвилини, але не змогли забити. Рахунок розчаровує, але з гри можна винести й позитивні моменти", – наводить слова Моєса BBC.