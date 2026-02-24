football.ua
  Англія

    24 лютого 2026, 11:40

    Моєс: нам не вистачило удачі, але не боротьби

    Головний тренер Евертона похвалив підопічних за активність і роботу над помилками у майбутньому.

    Девід Моєс, getty images
    24 лютого 2026, 11:40

    Головний тренер Евертона Девід Моєс прокоментував домашню поразку від Манчестер Юнайтед у Прем’єр-лізі (0:1).

    "Я безумовно незадоволений рахунком. Щоб рухатися вперед, потрібно вигравати матчі, а у нас це вдома виходить не так часто. Поразка з мінімальним рахунком від Юнайтед нагадує нашу перемогу на Олд Траффорд – теж 1:0. Ми діяли добре в багатьох моментах, але втратили концентрацію на контратаці, і вони забили єдиний гол.

    Нас не вистачило організації без м’яча, але треба віддати належне Юнайтед за швидку атаку та їхніх нападників, які вміють використовувати такі моменти. Сенне Ламменс у воріт Юнайтед зробив фантастичну роботу, відбив майже все, у тому числі дивовижний удар Майкла Кіна.

    Ми тиснули на суперника до останньої хвилини, але не змогли забити. Рахунок розчаровує, але з гри можна винести й позитивні моменти", – наводить слова Моєса BBC.

    За підсумками 27 турів Евертон посідає дев'яте місце в турнірній таблиці маючи 37 очок.

    Сергій Владиченко

    Сергій Владиченко

