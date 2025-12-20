Англія

Український півзахисник отримав 6,9—7,2 балів та показав 86% точних передач.

Стала відома оцінка українського півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка за виїзний матч 17-го туру АПЛ проти Вулвергемптона.

Поєдинок відбувся на стадіоні Молінью у Вулвергемптоні та завершився перемогою гостей з рахунком 2:0. Обидва м’ячі Брентфорд забив у другому таймі, а героєм зустрічі став вінгер Кін Льюїс-Поттер, який оформив дубль.

Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі "бджіл" і провів на полі всі 90 хвилин. Результативними діями українець не відзначився, однак виконав значний обсяг роботи в центрі поля. Статистичні портали SofaScore та WhoScored оцінили гру Ярмолюка в 6,9 та 7,2 бала відповідно.

За матч півзахисник здійснив 73 дотики до м’яча, віддав 48 точних передач із 56 (86%), виконав 2 відбори та 3 перехоплення, а також виграв 2 єдиноборства. Водночас на його рахунку 11 втрат м’яча.

Найкращим гравцем поєдинку за версією обох аналітичних платформ став Кін Льюїс-Поттер, який отримав оцінку 8,6 бала.