Інше

33-річний бразильський півзахисник відхилив інтерес із Росії.

Колишній атакувальний півзахисник Ліверпуля, Барселони та Баварії Філіппе Коутінью опинився перед складним вибором щодо свого професійного майбутнього. За інформацією ESPN, 33-річний бразилець розглядає можливість продовження кар'єри в американській лізі MLS або ж повного завершення своїх виступів у великому футболі.

Коутінью розірвав контракт із рідним бразильським клубом Васко да Гама, який був розрахований до літа 2026 року. Своє рішення футболіст пояснив величезним тиском з боку вболівальників та емоційним виснаженням, яке заважає йому продовжувати виступи на батьківщині.

"Правда в тому, що я дуже морально виснажений. Я завжди був дуже стриманим, тому сказати це тут нелегко, але я маю бути чесним. Мої стосунки з Васко – це стосунки кохання. І вони триватимуть вічно," — відверто зізнався Коутінью у своїх соціальних мережах.

Загалом з моменту свого повернення до бразильського клубу у 2024 році півзахисник встиг провести 81 матч, у яких відзначився 17 голами та 7 результативними передачами.

Після отримання статусу вільного агента до представників Коутінью звернувся російський ЦСКА. Проте джерела, близькі до гравця, повідомили ESPN Brasil, що вони були б дуже здивовані, якби бразилець прийняв цю пропозицію. Варто зазначити, що російські клуби та збірні залишаються повністю відстороненими від усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Наразі перед зірковим плеймейкером стоять два основні варіанти: Лос-Анджелес Гелаксі пропонують більш спокійне футбольне середовище, що може допомогти гравцеві відновити психологічний баланс та знову насолоджуватися грою без надмірного тиску. Також, Коутінью готовий повісити бутси на цвях, завершивши свою яскраву кар'єру у 33 роки.