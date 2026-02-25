Іспанія

Ювілейний м’яч українець забив у матчі проти Алавеса.

Жирона зіграла внічию з Алавесом у 25-му турі Ла Ліги з рахунком 2:2, і цей поєдинок став дещо особливим для каталонського клубу.

Як повідомляє пресслужба Жирони, другий гол команди, автором якого став вінгер збірної України Віктор Циганков, виявився 300-м для клубу у вищому дивізіоні Іспанії.

У цій зустрічі обидва м’ячі Жирони забили українські футболісти — спочатку відзначився Владислав Ванат, а згодом результативний удар завдав Циганков. Саме його гол увійшов в історію як ювілейний для клубу в Ла Лізі.

ГОЛ ВІКТОРА ЦИГАНКОВА ПРОТИ АЛАВЕСА:

Цікаво, що Віктор уже має досвід "круглих" досягнень із Жироною. Раніше саме він став автором 200-го гола команди в еліті — це сталося у сезоні-2023/24 в матчі проти Райо Вальєкано.

У поточному сезоні Віктор Циганков провів за Жирону 21 матч у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.