Англія

Захисник мерсисайдців перервав мовчання щодо чуток про свій відхід у січні.

Захисник Ліверпуля Енді Робертсон вперше публічно прокоментував січневі чутки про свій можливий перехід до лондонського Тоттенгема. 31-річний шотландець, який виступає за мерсисайдців майже дев'ять років, міг покинути Енфілд під час зимового трансферного вікна, проте угода так і не відбулася.

За інформацією британських ЗМІ, керівництво Ліверпуля було готове піти назустріч своєму ветерану і відпустити його, зважаючи на його легендарний внесок в успіхи команди. Ситуацію дещо ускладнила травма Джо Гомеса, але остаточне рішення клуб залишив за самим Робертсоном.

Після переможного матчу Кубка Англії проти Вулвергемптона (3:1), у якому шотландець відзначився забитим м'ячем, він підтвердив, що саме він поставив крапку в переговорах.

"Звісно, інтерес був — між обома клубами велися дискусії. Але рішення полягало в тому, що я захотів залишитися. Ми залишилися в "Ліверпулі", і саме таке рішення було ухвалено. Я ніколи не переставав бути відданим клубу. Я відданий Ліверпулю вже вісім з половиною чи дев'ять років і буду відданим, поки в мені буде потреба. Цей клуб дав мені все, і я віддав йому все", — зізнався Робертсон.

Поточний сезон став непростим для досвідченого лівого захисника. З приходом нового тренера Арне Слота та трансфером Мілоша Керкеза, Робертсон стикнувся з серйозною конкуренцією за місце у стартовому складі. Проте шотландець запевняє, що був повністю зосереджений на футболі, незважаючи на закулісні розмови.

Контракт Робертсона з Ліверпулем завершується вже за три місяці, що залишає відкритою перспективу його відходу на правах вільного агента влітку. Однак сам гравець не виключає продовження співпраці:

"Я маю чудові стосунки з керівництвом... З поваги один до одного всі розмови щодо контракту залишаться всередині клубу. Коли рішення буде ухвалено, ми вам про нього повідомимо", — резюмував гравець.