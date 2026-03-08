Англія

"Дракони" билися з Челсі до останнього.

Голівудська зірка та за сумісництвом співвласник англійського футбольного клубу Рексем Раян Рейнольдс висловився після поразки від Челсі (2:4) у Кубку Англії.

"Рівно три роки тому ми боролися за нічию з Мейденгед Юнайтед у Національній лізі. А сьогодні ми довели матч з Челсі до додаткового часу. Неймовірно пишаюся виступом команди Рексем", — написав Рейнольдс у Instagram.

З моменту придбання клубу Раяном Рейнольдсом і Робом МакЕлгенні в 2020 році Рексем піднявся з напівпрофесійного дивізіону в Чемпіоншип.

Після 35 турів "червоні дракони" посідають шосте місце в турнірній таблиці другого за силою дивізіону Англії з 57 набраними очками.