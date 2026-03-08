Італія

Відстань поміж міланськими клубами на вершині таблиці Серії A скоротилась до семи очок.

Протистояння поміж Міланом та міланським Інтером уперше відбулось ще на початку XX століття, після чого було проведено чималу кількість зустрічей у турнірах на будь-який смак поміж цими двома сусідами за містом, тож у футбольній історії було доцільно вигадати для цієї баталії окрему гарну назву — Derby della Madonnina. 247 епізод цієї сутички відбувався на Сан-Сіро в рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A.

І мав, якщо не вирішальну, то хоча б визначальну вагу для чемпіонських перегонів у Італії цього сезону. Звичайно, медалі для гравців "нерадзуррі" ніхто б, у разі переможного для команди Крістіана Ківу фіналу поєдинку, не вручив би, але збільшення відриву від "россонері" до фантастичних 13 очок було б дуже сильним ударом по інтризі в цій лізі. Колектив Массіміліано Аллегрі відповідно мав не допустити цього за будь-яку ціну.

Однак команда Ківу перебуває нині явно не в найкращому ігровому тонусі. І це було виражено не стільки в перевазі одного колективу над іншим, скільки в небажанні Інтера йти вперед та ризикувати заради здобуття принципово важливих трьох очок. Мілану в цьому плані було простіше, бо фактично втрачати вже не було чого "россонері". Тому й господарі атакували.

Хоча перший результативний удар з їхнього боку в цій грі відбувся лише тоді, коли змарнували дуже непоганий момент саме гості. Мхітарян самотужки ривком через центр поля створив для себе момент, і самотужки ж його намагався завершити, але пробив просто у Меньяна. А вже за мить на протилежному боці поля Фофана запускав до лівого флангу штрафного Еступіньяна, який виконав чіткий удар із гострого кута в ближню дев’ятку.

Таким чином Мілан залишив за собою не тільки перший тайм, а й перехопив ініціативу в поєдинку остаточно. Далі залишалось лише правильно нею скористатись. Розвинути успіх при цьому команда Аллегрі мала шанси вже на початку другої половини, але Леау та Фофана своїми нагодами так і не скористались. Як і не скористався Дімарко на 54 хвилині, коли запустив над воротами удар із передачі Мхітаряна на лівому краю чужих володінь.

Це був чи не останній та точно найкращий момент Інтера в цьому матчі, який загалом учергове продемонстрував згубну картину для "змій" у матчах проти серйозних суперників, де вони радше віддадуть ініціативу, а свої очки в разі чого збиратимуть у матчах проти команд із середини турнірної таблиці. Подібне точно не кожному фанату цього клубу буде до вподоби.

У наступному турі Мілан зіграє в гостях у римського Лаціо, тоді як Інтер прийматиме бергамаську Аталанту.



Мілан — Інтер 1:0

Гол: Еступіньян, 35

Мілан: Меньян — Томорі, Де Вінтер, Павлович — Салемакерс, Фофана (Річчі, 73), Модрич, Рабьо, Еступіньян — Пулішич (Нкунку, 84), Леау (Фюллькруг, 73).

Зоммер — Біссек (Діуф, 80), Аканджі, Бастоні (Аугусто, 68) — Луїс Енріке (Думфріс, 59), Барелла (Фраттезі, 68), Зелінські, Мхітарян (Сучич, 59), Дімарко — Еспозіто, Бонні.Попередження: Рабьо, Модрич — Бастоні, Думфріс