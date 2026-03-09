Іспанія

"Кажани" зуміли відігратися і вирвати перемогу на 7-й компенсованій хвилині.

Програму дня Ла Ліги закривав матч на Містана, де Валенсія приймала Алавес. Поєдинок виявився надзвичайно видовищним та багатим на голи.

Рахунок відкрився вже на 3-й хвилині, коли Бойє реалізував пенальті, вивівши гостей уперед. Цей момент став останнім у першому таймі.

Після перерви господарі додали оберти. На 46-й хвилині Угринич пробивав зі штрафного у ліву дев’ятку, проте Сівера парирував м’яч. Вже за хвилину Герра зрівняв рахунок – 1:1. На 53-й хвилині Алавес міг пропустити другий гол, але удар Рамазані Сівера відбив.

Далі гра перетворилася на справжні гойдалки. Бойє оформив дубль після подачі з кутового – 1:2. Та Валенсія не здалася: майже в кінці основного часу зі стандарту Нуньєс влучив у штангу, а Джюмерт добив м’яч у ворота – 2:2.

Фінальна розв’язка настала на 7-й компенсованій хвилині. Господарі заробили пенальті, який чітко реалізував Дуро – 3:2. Завдяки цій перемозі Валенсія відірвалася від зони вильоту на сім очок, тоді як Алавес лишається всього на три бали попереду аутсайдерів.

Валенсія — Алавес 3:2

Голи: Герра, 47, Кемерт, 90, Дуро, 90+9 - Боє, 3 (пен), 71

Валенсія: Дімітрієвські — Коррея (Алмейда, 82), Нуньєс, Кемерт, Гая — Рамазані (Раба, 82), Родрігес, Угринич (Дуро, 74), Ріоха (Данжума, 70) — Герра (Лопес, 82), Умар

Алавес: Сівера — Теналья, Протесоні, Пачеко, Отто — Перес, Бланко, Гуріді (Гевара, 68), Аленья (Суарес, 68) — Мартінес (Діас, 84), Боє

Попередження: Рамазані — Гуріді, Пачеко, Гевара

Вилучення: Пачеко, 90+8, Гевара, 90+8