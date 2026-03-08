Португалія

Український воротар Трубін відіграв повний матч, Судаков залишався на лаві запасних.

У неділю, 8 березня, відбувся центральний матч 25-го туру чемпіонату Португалії з футболу, у якому лісабонська Бенфіка українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова приймала Порту. Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Порту вдалося швидко вийти вперед: на 10-й хвилині шведський півзахисник Віктор Фрогольдт відкрив рахунок, а на 40-й хвилині польський форвард Оскар Петушевський подвоїв перевагу "драконів".

Бенфіка провела більш активний другий тайм і змогла врятувати матч: на 69-й хвилині норвезький нападник Андреас Шельдеруп скоротив розрив, а на 89-й хвилині люксембурзький півзахисник Леандро Баррейро встановив остаточний рахунок 2:2. У компенсований час головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью отримав вилучення.

Український голкіпер Анатолій Трубін відіграв повний матч і отримав оцінку 6,8 від SofaScore, тоді як Георгій Судаков залишався на лаві запасних і участі у грі не брав.

Після 25 турів Бенфіка посідає третє місце з 59 очками, відстаючи від лідера Порту на сім балів, а другий Спортінг випереджає команду українців на три очки.

Наступний матч Бенфіка проведе 14 березня о 22:30 за київським часом проти Ароуки в гостях.

Бенфіка – Порту 2:2

Голи: Шельдеруп, 69; Баррейро, 89 – Фрогольдт, 10; Петушевський, 40