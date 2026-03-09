Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Поліссям.

Напередодні київське Динамо здолало житомирське Полісся в гостьовому поєдинку дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри центральний захисник "біло-синіх" Крістіан Біловар прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, цікава гра, яка давалась обом командам. У Полісся доволі кваліфіковані гравці, так само як і в нас, саме тому був такий накал.

Не скажу, що ми робимо ставку на другий тайм, немає такого. Деякі гравці перший раз грають у подібному матчі, десь припускались якихось помилок, і просто тренерський штаб у перерві зробив поправки, тому другий тайм десь легше дається.

На тренуваннях не скажу, що нам дуже складно грати проти Пономаренка, тому що, можливо, він нас жаліє трохи. Але ні, насамперед скажу, що він дуже працьовитий хлопець, він багато працює в тренувальному процесі й десь його психологічний стан я побажав би кожному.

Тому що якщо йому щось не вдається, він не звертає на це увагу, потім він там одного разу втратив шанс, навіть два рази втратив — потім бам-бам, два голи, і ти йому жодного слова не можеш сказати.

Це просто емоції. Звісно, коли близька гра, то високий градус емоцій. Коли ми виграли в першому колі з рахунком 4:1, то чого суперники нічого не ходили не розповідали й жодних емоцій у них не було? Зараз же вони там розказують — червона, не червона… Якщо б показав червону, можливо, ми би й удесятьох у них виграли.

Я не знаю, як було б, а можливо, вони би виграли... Рефері — це така ж людина, як і ми всі. Вони помилились — пропустили два голи, ми помилились — пропустили один гол. Рефері теж може помилятись, можливо, там і не було червоної картки, як вони розказують. Я не бачив моменту", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо проведе домашнє столичне дербі проти Оболоні.