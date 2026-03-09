Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 9 березня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Рівному місцевий Верес прийматиме черкаський ЛНЗ.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ПОНЕДІЛОК, 9 БЕРЕЗНЯ, 18:00. СТАДІОН АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВІНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Повернувшись після зимової перерви Верес здійснив камбек у домашньому матчі проти Полтави (3:2). Туром раніше команда Олега Шандрука зазнала очікуваної, але скромної поразки від Шахтаря у Львові (0:1). Переважаючи 13-й (зона плей-оф за виживання) Рух усього двома очками, "червоно-чорні" не мають удосталь простору для помилок.

Верес підходить до сьогоднішнього протистоянні на тлі п'яти поспіль домашніх матчів без поразок, два з яких завершилися на користь клубу з Рівного. При цьому тричі "червоно-чорні" не дозволили суперникам відзначитися бодай одним голом, тож черкаським гостям навряд чи буде легко уразити ворота господарів поля.

Дубль Марка Ассінора допоміг ЛНЗ впоратися з Епіцентром (2:0) на початку другої частини вражаючої для "бузкових" кампанії. Звитяга в Тернополі продовжила виїзну виграшну серію колективу Віталія Пономарьова в УПЛ до п'яти матчів. Після цього успіху клуб із Черкас спіткали дві домашні невдачі: поразка від Полісся (1:3) і виліт з 1/4 фіналу Кубка України за підсумками дуелі з Буковиною.

"Бузкові" ризикують залишитися поза топ-3 у разі подальших невдач. Сьогодні ж вони мають скористатися осічкою Полісся. За версією букмекерів, фаворитами матчу є саме підопічні Пономарьова. Так, на перемогу ЛНЗ можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як потенційний успіх Вереса оцінюється показником 4.98. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук — Харатін — Шарай, Бойко, Ф. Ян, В. Помба — Ндукве

ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаєв, Горін, Муравський — Рябов — Пасіч, Нонікашвілі, Пастух, Кузик — Твердохліб, Ассінор

ЦІКАВІ ФАКТИ

Гостьова переможна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 5 ігор.

Безнічийна серія ЛНЗ триває 11 ігор: 9 перемог та 2 поразки і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Безпрограшний домашній серіал Вереса триває 5 матчів: 2 перемоги і 3 нічиї.

Гольова клубна рекордна серія ЛНЗ триває в УПЛ 7 ігор — 12 голів.

Віталій Пономарьов біля керма різних клубів може здобути 20-ту гостьову перемогу в Чемпіонаті.

Верес при Олегу Шандруку може зазнати 10-ї домашньої поразки або загалом 20-й раз зіграти внічию в УПЛ.

30-й гол в УПЛ може забити Єгор Твердохліб, 10-й — Ілля Путря (обидва — ЛНЗ), 15-й — Дмитро Кльоц (Верес).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА