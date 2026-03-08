Англія

Скаути іспанського клубу переглядали італійця під час матчу Кубка Англії.

Мадридський Реал Мадрид проявляє інтерес до півзахисника Ньюкасл Юнайтед Сандро Тоналі. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, скаути іспанського гранда були присутні на матчі між Манчестер Сіті та Ньюкасл Юнайтед у Кубок Англії, де мали змогу оцінити гру італійського хавбека наживо.

У Мадриді розглядають 25-річного футболіста як один із варіантів підсилення середньої лінії. Серед інших кандидатів, які перебувають у полі зору клубу, називається також опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі.

Водночас Ньюкасл оцінює Тоналі у суму від 80 до 100 мільйонів фунтів. Раніше інтерес до італійця також проявляв Арсенал.

У поточному сезоні Сандро Тоналі залишається ключовим гравцем у центрі поля англійського клубу. Він провів 35 матчів у всіх турнірах, у 30 з яких виходив у стартовому складі, та відзначився п’ятьма результативними передачами.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість італійського хавбека становить близько 75 мільйонів євро. Водночас у жовтні минулого року Ньюкасл таємно продовжив контракт із футболістом до 2029 року.