Франція

Матч завершився 1:1, а український форвард Яремчук вийшов на поле у другому таймі.

У матчі 25-го туру чемпіонату Франції Ліон на своєму полі зіграв унічию з ФК Париж – 1:1.

Перший тайм завершився без забитих голів. Після перерви гості відкрили рахунок: на 63-й хвилині відзначився Маршалл Мунетсі. Здавалося, цей гол стане переможним, але у компенсований час Ткачі отримали право на пенальті, який чітко реалізував Корентен Толіссо – 1:1.

Український форвард Ліона Роман Яремчук потрапив до заявки на гру та вийшов на поле у другому таймі, на 58-й хвилині.

Після цього матчу Ліон продовжує утримувати четверту позицію у турнірній таблиці Ліги 1, а ФК Париж залишається на 13-му місці.

У наступному матчі Ліон зіграє проти Сельта у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, а потім у чемпіонаті Франції зустрінеться з Гавр. ФК Париж у наступному турі Ліги 1 гратиме зі Страсбуром.

Ліон – Париж 1:1

Голи: Толіссо, 90+6, пенальті – Мунетсі, 63