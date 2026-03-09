Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 8 березня 2026 року.

Завершилася 1474 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Києві в Міжнародний день боротьби за права жінок пройшов Марш жінок. У поліції нам повідомили, що в Марші взяли участь приблизно дві тисячі людей.

🔸 Протягом другого дня Паралімпійських ігор українські спортсмени вибороли чотири медалі: одне срібло й три бронзи. Україна втратила лідерство медального заліку й опустилася на другу позицію, поступившися Китаю.

🔸 Українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла, що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через надіті на перегони сережки з написом Stop War.

🔸 Українські експерти, які допомагатимуть країнам Перської затоки військовою експертизою, прибудуть на Близький Схід вже наступного тижня — повідомив Зеленський.



🔸 Зараз Гуляйполе Запорізької області "майже окуповане", але "це частина загального задуму" — заявив командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов (на позивний Перун).

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 120 бойових зіткнень.



Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб, застосував 5900 дронів-камікадзе та здійснив 2660 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинув дві авіабомби, здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції наших оборонців в бік населеного пункту Зибине.



На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у бік населеного пункту Курилівка.



На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.



На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.



На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районі Никифорівки, Часового Яру. Один бій ще триває.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки.



На Покровському напрямку ворог здійснив 18 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка. Одна атака триває.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 42 окупанти та 13 – поранено.



Знищено одну артилерійську систему, 12 одиниць спеціальної техніки, дві одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено танк, сім артилерійських систем, дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки та 11 укриттів ворога. Знищено або подавлено 158 БпЛА різних типів.



На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав в районах населених пунктів Тернове, Злагода, Вороне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля. Авіаударів противника зазнали Підгаврилівка, Гаврилівка, Олександроград, Покровське, Писанці, Малинівка.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 зіткнень у районі Мирного та у бік Залізничного, Гіркого, Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Копані, Загірне, Гуляйпільське, Чарівне.



На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення з ворогом неподалік Степногірська. Населені пункти Комишуваха, Оріхів зазнали авіаударів противника.



На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку у бік Антонівського мосту.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Разом із Премʼєр-міністром Нідерландів Робом Єттеном поспілкувалися з представниками медіа. Розповіли детально про питання, які обговорили під час зустрічі.

Зокрема, ми говорили про виклики через війну на Близькому Сході та удари з Ірану по всіх країнах Затоки. Розраховую, що будемо координуватись і на двосторонній основі, і на рівні Європи, щоб інтереси Європи були забезпечені й щоб дестабілізація навколо Ірану не призвела до збільшення проблем у Європі.

Україна вже почала робити свій внесок у стабілізацію. Країни регіону та Сполучені Штати звернулись до України по підтримку, і ми надамо їм необхідні засоби та нашу експертизу – досвід наших військових – для захисту від «шахедів». Але важливо, щоб цей приклад звернення Америки, арабських країн до України все ж таки став поштовхом і для Європи, також для інших наших партнерів – поштовхом, щоб реалізувати те, що необхідно для спільної безпеки.

Так само як Близькому Сходу, Європі потрібне посилення оборони. Саме Україна має найкращу експертизу в цьому, найбільший досвід, найбільш ефективні виробництва.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!