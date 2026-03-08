Англія

Роб МакЕлгенні подякував своїй команді та лондонському клубу після драматичного матчу, в якому клуб із Чемпіоншипу змусив гранда АПЛ грати в екстратаймі.

Співвласник Рексема та голлівудський актор Роб МакЕлгенні зізнався, що неймовірна подорож його клубу відчувається як сон. Така реакція з'явилася після того, як валлійська команда довела лондонський Челсі до межі в напруженому матчі п'ятого раунду Кубка Англії.

Попри прикру поразку з рахунком 2:4 в додатковий час на стадіоні Рейскорс Граунд, зірка не стримував емоцій, адже його команда, що виступає в Чемпіоншипі, двічі вела в рахунку проти іменитого суперника з Прем'єр-ліги. Завдяки неймовірній підтримці трибун Рексем двічі шокував багатомільйонний склад Челсі.

Господарі відкрили рахунок зусиллями Сема Сміта, а після автогола Артура Оконкво перед перервою, знову вийшли вперед у другому таймі завдяки удару Каллума Дойла. Однак швидка відповідь Джоша Ачеампонга перевела гру в екстратайм.

Ситуацію для господарів ускладнило вилучення Джорджа Добсона після перегляду VAR наприкінці основного часу. У меншості Рексем пропустив від Алехандро Гарначо, а після того, як потенційний гол Льюїса Бранта скасував VAR через офсайд, Жоао Педро поставив крапку в матчі.

Після гри МакЕлгенні звернувся до вболівальників та суперників у соціальній мережі X: "Можливо, це через брак сну, але мене переповнює вдячність. Усе це схоже на сон. Дякую жителям Рексема та клубу за те, що дозволили мені бути частиною цього. І дякую Челсі за неймовірний матч... Це не обов'язково має бути ненависть і злість. Це може бути красиво. Сподіваюся, скоро побачимося знову", — заявив Роб.

Окремо співвласники клубу згадали систему VAR, яка не використовується в Чемпіоншипі, але вплинула на хід цього матчу (вилучення Добсона та скасований гол). Коли журналісти запитали про ставлення до технології, МакЕлгенні пожартував про можливість запікати його слова в ефірі та процитував фанатську кричалку з критикою системи.

Раян Рейнольдс іронічно додав, що VAR можуть застосувати навіть до цього інтерв'ю. Незважаючи на виліт із Кубка, цей вечір довів, що Рексем готовий до великих викликів. Наразі команда зосереджена на головній меті — виході до Прем'єр-ліги. Перебуваючи в зоні плей-оф Чемпіоншипу, мрія про регулярні матчі проти таких команд, як Челсі, стає для голлівудських власників та їхнього клубу все більш реальною.