Лондонський клуб розглядає італійського фахівця як заміну Ігору Тудору після трьох поразок поспіль.

Лондонський Тоттенгем розглядає можливість призначення Тіаго Мотта на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво клубу незадоволене результатами під керівництвом Ігор Тудор. Хорватський спеціаліст провів на чолі команди три матчі, і в усіх трьох лондонці зазнали поразок.

Наразі Тоттенгем має 29 очок і посідає лише 16-те місце у турнірній таблиці Англійська Прем’єр-ліга, що змушує керівництво клубу шукати нові варіанти для зміни ситуації.

Одним із головних кандидатів називають 43-річного італійського тренера Тіаго Мотта, який раніше працював із Болонья та Ювентус.

Водночас повідомляється, що спеціаліст уже відхилив пропозиції від Монако, Баєр, Реал Сосьєдад та Спартак Москва.

Цікаво, що наразі Мотта має чинний контракт із Ювентус до 2027 року. За умовами угоди його річна зарплата становить близько 4 мільйонів євро.