Англія

Шотландця все влаштовує на Енфілді.

Лівий захисник Ліверпуля Енді Робертсон висловився про своє майбутнє. Його слова наводить ESPN.

"Цей клуб дав мені все, і я віддав йому все. У нас склалися чудові стосунки, і я сподіваюся, що вони триватимуть. Січнева історія з Тоттенгемом вже в минулому.

Тепер ми рухаємося далі. Мій фокус ніколи не відходив від футболу – я намагався допомагати партнерам на полі та на тренуваннях. Все, що відбувалося за лаштунками, відбувалося, але я концентрувався лише на грі.

Новий контракт? Я завжди говорив, що такі питання залишаються між мною та клубом. Думаю, це не буде обговорюватися публічно. У мене чудові стосунки з Річардом Г'юзом, Майком Гордоном і Майклом Едвардсом. Ці люди привели мене до клубу і допомогли стати тим гравцем, яким я є сьогодні. У нас справді прекрасні стосунки. Із поваги до них і до мене всі розмови проходитимуть усередині клубу. Коли рішення буде ухвалено – а до завершення мого контракту залишилося близько трьох місяців – про це буде оголошено", — заявив Робертсон.

У поточному сезоні Енді Робертсон відіграв за Ліверпуль 27 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.