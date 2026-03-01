Football.ua представляє прев'ю матчу 28-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 1 березня та розпочнеться о 16:00.
Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес, Getty Images
01 березня 2026, 07:20
У рамках 28-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме Крістал Пелес на Олд Траффорд. Обидва колективи здобули перемоги в попередньому турі, тож очікується напружене продовження їхньої боротьби за власні цілі.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРІСТАЛ ПЕЛЕС
НЕДІЛЯ, 1 БЕРЕЗНЯ, 16:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Манчестер Юнайтед проводить 2026 рік без поразок у чемпіонаті та не програє вже десять матчів поспіль у Прем’єр-лізі. У попередньому турі "червоні дияволи" мінімально здолали Евертон (1:0), продемонструвавши прагматизм і вміння контролювати темп гри. До цього були яскраві перемоги над Тоттенгемом (2:0), Фулгемом (3:2) та Арсеналом (3:2), що підкреслило атакувальну стабільність команди.
Особливо переконливо Юнайтед виглядає вдома: вісім перемог у тринадцяти матчах на Олд Траффорд і лише дві поразки. У чотирьох із п’яти останніх поєдинків чемпіонату манкуніанці забивали щонайменше двічі, а в останніх двох турах пропустили лише один м’яч. Баланс між позиційним контролем і швидким прискоренням у вирішальні моменти став фірмовою рисою команди Карріка, який увірвався у тренерській світ з ноги та змусив забути про критику на адресу керівництва через звільнення Рубена Аморіма.
Крістал Пелес під керівництвом Олівера Гласнера також демонструє конкурентоспроможність, проте на команду все ж впливає інформація про те, що тренер залишить команду наприкінці цього сезону. У минулому турі "орли" здобули мінімальну перемогу над Вулвергемптоном (1:0), а загалом виграли два з трьох останніх матчів у чемпіонаті. Водночас атакувальна результативність лондонців залишається стриманою — більше одного м’яча за гру вони забивали лише двічі за останні 15 зустрічей у всіх турнірах.
На виїзді Пелес здатен створити проблеми будь-кому: шість перемог у тринадцяти гостьових матчах свідчать про характер і дисципліну. Команда Гласнера робить ставку на організовану оборону та швидкі переходи в атаку. Варто згадати, що в лютому 2025 року лондонці перемогли на Олд Траффорд з рахунком 2:0, хоча вже в листопаді Юнайтед узяв реванш у Селгерст Парк (2:1). Історія протистояння додає інтриги.
Очікується матч із територіальною перевагою господарів і спробами гостей впіймати суперника на контратаках. З огляду на нинішню форму Манчестер Юнайтед та їхню стабільність у завершальній фазі, фаворитом виглядає саме команда Карріка, однак дисциплінований Крістал Пелес цілком здатен нав’язати боротьбу і зберігати інтригу до фінального свистка.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Майкла Карріка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1.52, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 5.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Дало, Йоро, Магвайр, Шоу — Каземіро, Мейну — Амад, Бруну Фернандеш, Кунья — Мбемо
КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Кенвот, Річардс, Ріад — Муньйос, Вортон, Г’юз, Мітчелл — Сарр, Піно — Странд Ларсен
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1