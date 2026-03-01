НЕДІЛЯ, 1 БЕРЕЗНЯ, 16:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед проводить 2026 рік без поразок у чемпіонаті та не програє вже десять матчів поспіль у Прем’єр-лізі. У попередньому турі "червоні дияволи" мінімально здолали Евертон (1:0), продемонструвавши прагматизм і вміння контролювати темп гри. До цього були яскраві перемоги над Тоттенгемом (2:0), Фулгемом (3:2) та Арсеналом (3:2), що підкреслило атакувальну стабільність команди.

Особливо переконливо Юнайтед виглядає вдома: вісім перемог у тринадцяти матчах на Олд Траффорд і лише дві поразки. У чотирьох із п’яти останніх поєдинків чемпіонату манкуніанці забивали щонайменше двічі, а в останніх двох турах пропустили лише один м’яч. Баланс між позиційним контролем і швидким прискоренням у вирішальні моменти став фірмовою рисою команди Карріка, який увірвався у тренерській світ з ноги та змусив забути про критику на адресу керівництва через звільнення Рубена Аморіма.

Крістал Пелес під керівництвом Олівера Гласнера також демонструє конкурентоспроможність, проте на команду все ж впливає інформація про те, що тренер залишить команду наприкінці цього сезону. У минулому турі "орли" здобули мінімальну перемогу над Вулвергемптоном (1:0), а загалом виграли два з трьох останніх матчів у чемпіонаті. Водночас атакувальна результативність лондонців залишається стриманою — більше одного м’яча за гру вони забивали лише двічі за останні 15 зустрічей у всіх турнірах.

На виїзді Пелес здатен створити проблеми будь-кому: шість перемог у тринадцяти гостьових матчах свідчать про характер і дисципліну. Команда Гласнера робить ставку на організовану оборону та швидкі переходи в атаку. Варто згадати, що в лютому 2025 року лондонці перемогли на Олд Траффорд з рахунком 2:0, хоча вже в листопаді Юнайтед узяв реванш у Селгерст Парк (2:1). Історія протистояння додає інтриги.

Очікується матч із територіальною перевагою господарів і спробами гостей впіймати суперника на контратаках. З огляду на нинішню форму Манчестер Юнайтед та їхню стабільність у завершальній фазі, фаворитом виглядає саме команда Карріка, однак дисциплінований Крістал Пелес цілком здатен нав’язати боротьбу і зберігати інтригу до фінального свистка.