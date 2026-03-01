Німеччина

Англійський форвард націлився на історичний рекорд поляка після переможного дублю в Дер Класікер.

Зірковий нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн підтвердив, що його метою є побиття історичного рекорду результативності Роберта Левандовського за один сезон у чемпіонаті Німеччини. Відповідну заяву англієць зробив після блискучого виступу в Дер Класікер проти дортмундської Боруссії (3:2), де він відзначився двома забитими м'ячами.

Завдяки цьому дублю Кейн довів свій бомбардирський доробок у Бундеслізі до 30 голів усього за 24 матчі. Тепер він має всі шанси кинути виклик феноменальному досягненню Левандовського, який у сезоні 2020/21 наколотив 41 м'яч. Варто зазначити, що на аналогічному відрізку свого рекордного сезону поляк мав у своєму активі на один гол більше (31).

На запитання журналістів після гри, чи тримає він у голові рекорд Левандовського, Кейн відповів ствердно:

"Безперечно. Я маю продовжувати робити те, що роблю. Попереду ще багато матчів, і мені потрібно постаратися бути стабільним на цьому відрізку. Наприкінці квітня чи на початку травня ми побачимо, чи це можливо. Але, звісно, зараз ця мета є, і я просто маю виконувати свою роботу", — наголосив форвард.

Крім гонитви за Левандовським, матч у Дортмунді приніс Кейну ще кілька визначних статистичних досягнень. Реалізувавши свій другий м'яч з пенальті, Гаррі повторив довготривалий рекорд Бундесліги за кількістю точних ударів з позначки за один сезон (10), зрівнявшись із показником Пауля Брайтнера (сезон 1980/81).

Більше того, Кейн став першим англійцем з часів Діксі Діна (сезон 1931/32), якому вдалося забити 45 голів за один сезон в усіх турнірах. Він також перевершив свій власний рекорд результативності попереднього року, причому зробив це, зігравши на дев'ять матчів менше.

Попри особисті амбіції, капітан збірної Англії наголосив, що головним пріоритетом для нього залишається здобуття трофеїв з командою. Хоча Баварія наразі має 11-очковий відрив на вершині турнірної таблиці за 10 турів до фінішу, Кейн закликає партнерів не розслаблятися та продовжувати боротьбу на всіх фронтах, включаючи Лігу чемпіонів та Кубок Німеччини.