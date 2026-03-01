Італія

Тренер вимагатиме гарантій щодо трансферного підсилення перед підписанням угоди.

Ювентус планує продовжити співпрацю з головним тренером Лучано Спаллетті ще на два роки. Чинний контракт 66-річного фахівця спливає 30 червня, тому керівництво клубу має намір найближчим часом розпочати предметні переговори.

Як повідомляють італійські ЗМІ, зустріч між тренером та спортивним керівництвом запланована на наступний тиждень. Спаллетті позитивно налаштований щодо продовження роботи в Турині, однак перед підписанням нового договору хоче отримати чіткі гарантії щодо амбіцій клубу.

Головною умовою наставника є серйозне підсилення складу в літнє трансферне вікно. Раніше Ювентус не зміг закрити позицію центрального нападника, попри те що тренеру пропонували кілька варіантів, серед яких був і Мауро Ікарді. Спаллетті ж наполягав на кандидатурі Рандаля Коло-Муані, який у підсумку залишився в Тоттенгемі.

Тепер наставник розраховує щонайменше на одного гравця високого рівня в кожну лінію — захист, півзахист і атаку. Саме це питання стане ключовим під час найближчих перемовин між сторонами.

Нагадаємо, у раунді плей-оф Ліги чемпіонів Ювентус зустрічався зі стамбульським Галатасараєм. Туринці поступилися туркам за сумою двох матчів (2:5, 3:2) і залишили єврокубок.