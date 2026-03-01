Італія

Італієць застерігає свою команду.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився після перемоги над Вероною (2:1) в матчі 27-го туру італійської Серії А.

«Цей сезон я запам'ятаю надовго, тому що він багато чого мене вчить – як справлятися з ситуаціями, з якими я раніше ніколи не стикався.

Тренер повинен звертатися і до людської сторони – знаходити правильні слова, відчувати баланс між батогом та пряником. Цей досвід розвиває мене у багатьох аспектах. Справлятися з усіма цими ситуаціями дуже непросто. Я відчуваю, що стаю кращим як тренер.

Ми знаходимо спосіб триматися на ногах та шукати правильний шлях – не лише у футбольному плані, а й як люди.

Лукаку мав дуже серйозну травму, я чудово знаю, через що він пройшов. Він хоче допомагати Наполі і допомагати мені – у нас особливі стосунки. Ми підтримуємо його та багато працюємо. Він ще не той гравець, якого ми знаємо, але поступово до цього йде. Цей гол додасть йому впевненості. Попереду чемпіонат світу і я хотів би, щоб і він, і Кевін Де Брюйне зіграли на ньому.

Я підписав трирічний контракт, тож ще один рік залишається. Давайте думати про сьогодення, щоб забезпечити собі найкраще майбутнє – це означає грати в Лізі чемпіонів.

На нас чекає важка боротьба, ми це розуміємо, тому що інші команди перебувають у найкращій ситуації, а ми намагаємось повернути гравців у форму. Ми дійсно ризикуємо взагалі залишитися без єврокубків – ми вичавлюємо максимум із наявних ресурсів. Сьогодні було важливо забрати три очки, розуміючи, що можемо грати набагато краще», – сказав Конте.