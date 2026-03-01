Англія

"Червоні" знову перемогли.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився після перемоги над лондонським Вест Гем Юнайтед (5:2) в рамках 28-го туру АПЛ.

«Головне, що ми забили три голи після стандартних положень, а можна сказати, що й чотири, бо м'яч Коді Гакпо теж був забитий після розіграшу стандарту, хай і трохи згодом. Це може суттєво вплинути на гру.

Не думаю, що рахунок 3:0 до перерви повністю відображав те, що відбувається на полі. Часто бувало навпаки – ми заслуговували на набагато більше, але не отримували результат через пропущений гол зі стандарту. Сьогодні ми не заслуговували на 3:0 після першого тайму.

У попередніх матчах ми також мали багато стандартів, але довгий час ми не могли реалізувати їх. При цьому моменти були. Ми завжди знали, що все повернеться на свої місця. Нині саме це і відбувається. Ми, як і раніше, створюємо моменти, але тепер їх реалізуємо. І одразу все виглядає набагато краще. За грою це був хороший матч, але не найкращий у сезоні. Однак стандарти можуть мати величезне значення.

Коли суперник забиває, рахунок стає 3:1 – це, звісно, ​​впливає – вже нема повного відчуття комфорту. Гравці, вболівальники, тренер – у всіх є досвід цього сезону, коли ми упускали перевагу. Це не допомагає зберігати спокій. Але після їхнього голу суперник не мав великої кількості небезпечних моментів. Ми були ближчими до 4:1 – Коді Гакпо міг забити після далекого вкидання Джо Гомеса, але момент не реалізували. Загалом ми не перебували під серйозним тиском.

Хоча ніколи не знаєш – цього сезону вже бувало, що навіть контролюючи гру, ми все одно пропускали. Сьогодні цього не сталося у ключові моменти. За рахунку 4:1 пропустити неприємно, але це не так критично, як за 1:0 або різниці у два м'ячі.

Іноді м'яч може відскочити на користь суперника, але якщо ти постійно так дієш, зазвичай багато не пропускаєш. Це серйозний прогрес команди. Ми знаємо, що ми маємо якість, щоб забивати – як з гри, так і зі стандартів», – сказав Слот.