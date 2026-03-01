Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 28 лютого 2026 року.

Ліверпуль у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на обіграв лондонський Вест Гем на власному полі (5:2).

Команда Нуну Ешпіріту Санту наче й непогано провела перший тайм, але з іншого боку рахунок за його підсумками був 3:0 не на її користь.

"Молотобійці" додали трохи інтриги на початку другої половини голом у відповідь, але цей успіх не встигли розвинути до того, як "червоні" забивали знову й знову.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Вест Гем у рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ліверпуль — Вест Гем 5:2

Голи: Екітіке, 5, ван Дейк, 24, Мак Аллістер, 43, Гакпо, 70, Дісасі, 83 (авт.) — Соучек, 49, Кастельянос, 75

Ліверпуль: Аліссон — Гомес (Фрімпонг, 77), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх (Ньйоні, 86), Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо — Екітіке (Нгумоа, 77).

Вест Гем: Германсен — Ван-Біссака, Мавропанос, Дісасі, Діуф (Маєрс, 90) — Магасса (Траоре, 76), Соучек (Канте, 90), М. Фернандеш — Боуен, Саммервіллл — Кастельянос.

Попередження: Гакпо, Собослаї — Магасса, Кастельянос, Саммервілл