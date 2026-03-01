Англія

Головний тренер Манчестер Сіті різко відреагував на дії вболівальників суперника, які освистали погоджену паузу в матчі, виділену футболістам-мусульманам для переривання посту.

Напружений виїзний матч англійської Прем'єр-ліги між Лідс Юнайтед та Манчестер Сіті (0:1) запам'ятався не лише важливою перемогою гостей, а й скандалом на трибунах Елланд Роуд. Головний тренер містян Пеп Гвардіола став на захист своїх футболістів після проявів нетерпимості з боку місцевих фанатів.

На 13-й хвилині поєдинку, коли зайшло сонце, головний арбітр Пітер Бенкс ненадовго призупинив гру. Ця пауза була заздалегідь узгоджена протоколами АПЛ і призначалася для того, щоб гравці, які дотримуються священного місяця Рамадан, могли перервати свій піст — випити води та прийняти енергетичні добавки.

Серед таких гравців у складі Сіті були Раян Аїт-Нурі, Раян Черкі та Омар Мармуш. Незважаючи на те, що на великому табло стадіону з'явилося текстове пояснення причини зупинки гри, значна частина трибун зустріла цю паузу гучним несхвальним гулом та свистом. Після фінального свистка наставник Манчестер Сіті не став стримувати емоцій і жорстко прокоментував цей епізод:

"Це сучасний світ, чи не так? Подивіться на те, що відбувається у світі сьогодні. Поважайте релігію, поважайте різноманітність — ось у чому суть! Це правило, і не ми його вигадали. Прем'єр-ліга сказала, що гравцям дозволено взяти одну чи дві хвилини на переривання посту, і футболісти скористалися цим правом", — заявив Пеп.

Поведінку фанатів також засудила відома антидискримінаційна організація Kick It Out. У їхній заяві зазначається, що подібні реакції є максимально розчаровуючими, і вони вкотре доводять: футболу ще належить виконати величезну роботу в питаннях освіти та прийняття.

Зі свого боку представники Лідса також визнали інцидент. Асистент головного тренера Едмунд Рімер, який прийшов на пресконференцію замість вилученого після матчу Даніеля Фарке, зазначив:

"Під час матчу я повністю зосереджений на грі, але якщо частина вболівальників дійсно так вчинила — це дуже розчаровує. Ми маємо зробити з цього висновки", — зауважив Едмунд.

Нагадаємо, що сам поєдинок завершився мінімальною перемогою підопічних Гвардіоли завдяки голу Антуана Семеньйо у компенсований до першого тайму час. Здобуті три очки дозволили Манчестер Сіті скоротити відставання від лідера чемпіонату — лондонського Арсенала — до двох балів.