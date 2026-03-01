Англія

У клубі бачать в угорському хавбеку майбутній центр проєкту замість Мохамеда Салаха.

Ліверпуль визначився з футболістом, навколо якого планує будувати команду в найближчі роки. Керівництво мерсисайдців розглядає Домініка Собослаї як ключову фігуру довгострокового проєкту та потенційного наступника Мохамеда Салаха у статусі головного гравця команди.

За інформацією The Touchline, у клубі переконані, що 25-річний угорський півзахисник здатен взяти на себе роль лідера після 33-річного єгиптянина. У нинішньому сезоні Собослаї продемонстрував стабільну гру, а також проявив характер і лідерські якості, що остаточно переконало керівництво в його стратегічній важливості.

У кампанії-2025/26 хавбек провів 37 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 10 забитих м’ячів і 8 результативних передач. Його контракт із Ліверпулем діє до літа 2028 року.

Згідно з оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Собослаї становить близько 85 мільйонів євро.