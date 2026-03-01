Англія

Головний тренер синіх зізнався, що змушений тимчасово відмовитися від своїх тактичних ідей через побоювання травмувати гравців, які не звикли до високих фізичних навантажень.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор напередодні надважливого матчу Прем'єр-ліги проти Арсенала зробив несподівану заяву. 41-річний фахівець, який очолив команду в січні, зізнався, що наразі змушений йти на тактичні компроміси, оскільки нинішній рівень фізичної підготовки гравців не дозволяє втілити його філософію гри.

Росеньйор прагне прищепити Челсі інтенсивний футбол із високим пресингом, проте посеред сезону різка зміна тренувального процесу є занадто ризикованою.

"У своїх думках ви можете казати: "Я хочу грати саме так", але це потрібно адаптувати до гравців, їхнього стану та того етапу сезону, на якому ми перебуваємо. Ви не можете просто прийти і повністю змінити їхній графік чи те, до чого вони звикли, тому що вони просто травмуються. Це довгострокове завдання, яке мені доведеться вирішувати — розповів Росеньйор в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Наставник також відзначив різницю у статистиці між командами: Арсенал лідирує в АПЛ за подоланою дистанцією, тоді як Челсі наразі посідає за цим показником останнє місце. Росеньйор пояснює це високим відсотком володіння м'ячем у своєї команди (що вимагає менше бігових зусиль), але визнає перевагу суперника у фізичній інтенсивності.

"Я хочу, щоб ми також були командою з високим пресингом та енергією. Але це не вирішується за короткий час — на це потрібні місяці, а то й роки", — підкреслив тренер.

Обережний підхід Росеньйора цілком виправданий поточною ситуацією з травмами. У дербі проти канонірів на стадіоні Емірейтс синім не допоможуть Марк Кукурелья та Естеван (травми), а також Веслі Фофана, який відбуває дискваліфікацію. Джеймі Гіттенс все ще продовжує відновлення.

Водночас є і позитивні новини для вболівальників Челсі: капітан команди Ріс Джеймс повністю готовий до повернення у стартовий склад. Також поступово набирають форму Ромео Лавія та Даріу Ессугу.