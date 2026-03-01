Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 28 лютого 2026 року.

Манчестер Сіті у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги на обіграв Лідс на полі суперників (1:0).

Команда Даніеля Фарке здивувала суперників надзвичайно організованим першим таймом у власному виконанні, проте колектив Хосепа Гвардіоли все одно завершив його власним забитим м’ячем у компенсований час.

Після цього "павичам" довелось атакувати в другій половині гри, але це вже виявилось надто складним завданням.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лідс — Манчестер Сіті у рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Лідс — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Семеньйо, 45+2

Лідс: Дарлоу — Богл (Джеймс, 75), Джастін (Піру, 87), Родон (Бійол, 87), Стрейк, Гудмундссон — Штах, Ампаду, Груєв (Ньйонто, 76), Ааронсон (Нмеча, 66) — Калверт-Льюїн.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Геї, Аїт-Нурі — Родрі — Шеркі (Аке, 87), Сілва, О’Райлі (Рейндерс, 70) — Мармуш (Савіо, 68), Семеньйо.

Попередження: Доннарумма, Аїт-Нурі, Савіо