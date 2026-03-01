Італія

Команда Массіміліано Аллегрі ледь знову не втратила важливі очки у боротьбі за місця у Лізі чемпіонів.

Мілан у матчі 27 туру італійської Серії А у гостях вирвав перемогу над Кремонезе з рахунком 2:0.

Команда Массіміліано Аллегрі володіла невеликою перевагою у грі, проте довгий час реалізувати один зі своїх моментів не могла, як і суперник, який відповідав гідними атаками.

Тим не менш, на 90 хвилині Мілан зміг відкрити рахунок завдяки голу Страхині Павловича, якому асистував Лука Модрич. Через три хвилини перевагу "россонері" подвоїв Рафаель Леау.

Завдяки цій перемозі "россонері" перервали двоматчеву серію без перемог у чемпіонаті (нічия та поразка), а Кремонезе продовжив серію без перемог до 14 поєдинків поспіль.

Таким чином Мілан набрав 57 очок і посідає друге місце в Серії А, відстаючи від Інтера на 10 балів, випереджаючи Наполі на чотири пункти. В активі Кремонезе 24 очки та 17 місце перед зоною вильоту.

Кремонезе — Мілан 0:2

Голи: Павлович, 90, Леау, 90+4.

Кремонезе: Аудеро — Фоліно, Б'янкетті (Терраччано, 66), Луперто — Дзербін (Барб'єрі, 66), Торсбю, Малех, Вандепютте (Грассі, 82), Пеццелла — Бонаццолі, Варді (Джурич, 66).

Мілан: Меньян — Томорі (Атекаме, 78), Де Вінтер, Павлович — Салемакерс (Фюллькруг, 62), Фофана (Річчі, 62), Модрич, Рабьо, Бартезагі (Еступіньян, 89) — Пулішич (Нкунку, 78), Леау.

Попередження: Терраччано, Малех.