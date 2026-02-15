Іспанія

Команда Сімеоне продовжила безвиграшну серію в Ла Лізі.

У матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко на виїзді несподівано поступився Райо Вальєкано з рахунком 0:3.

Господарі забезпечили собі комфортну перевагу завдяки голам Франa Переса, Оскара Валентіна та Нобеля Менді. Через незадовільний стан газону на домашньому стадіоні Райо зустріч відбулася в Леганесі.

Для команди Дієго Сімеоне ця поразка стала продовженням невдалої серії — мадридці не перемагають у чемпіонаті вже три матчі поспіль. Атлетіко з 45 очками залишається на четвертому місці в турнірній таблиці.

Натомість Райо Вальєкано перервав серію з трьох поразок і, набравши 25 очок, піднявся на 16-ту позицію, продовжуючи боротьбу за збереження прописки в еліті.

Райо Вальєкано — Атлетіко Мадрид 3:0

Голи: Перес, 40, Валентін, 45, Менді, 76

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді, Пача — Валентін, Гумбау (Лопес, 83) — Ахомаш (Нтека, 74), Паласон (Гарсія, 64), Перес (Діас, 64) — де Фрутос (Вертрауд, 64)

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Руджері (Варгас, 57) — Баена (Альварес, 57), Мендоса (Ле Норман, 56), Кардосо, Гонсалес — Альмада, Серлот

Попередження: Гарсія — Кардосо, Мендоса, Льоренте