Важлива перемога "фуггерів".
Getty Images
15 лютого 2026, 18:45
В рамках 22-го туру німецької Бундесліги Аугсбург приймав Гайденгайм.
Завдяки єдиному голу Клод-Моріса з пенальті господарі поля святкували перемогу.
Аугсбург – Гайденгайм 1:0
Гол: Клод-Моріс 80 (пен.)
Аугсбург: Дамен – Цезігер, Шлоттербек, Бенкс – Фелльхауер (Яннуліс, 73), Массенго, Якіч (Реджбечай, 73), Каде (Вольф, 59) – Клод-Моріс, Кемюр (Рідер, 90+1) – Грегорич (Рібейру)
Гайденгайм: Рамай – Гімбер, Майнка, Буш – Беренс (Хонзак, 88), Шоппнер (Бек, 87), Ніхюс (Зівзівадзе, 64), Ібрагімович – Крістіан Конте (Сірлорд Конте, 64), Дінкчі – Шіммер (6)