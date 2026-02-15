Іспанія

Тренер похвалив універсальність і футбольний інтелект ексгравця Ліверпуля.

Головний тренер Реал Мадрид Альваро Арбелоа заявив, що клубу пощастило мати у складі Трента Александера-Арнольда. Англієць перебрався до мадридського гранда минулого літа на правах вільного агента після відходу з Ліверпуля, що викликало невдоволення частини фанатів мерсисайдців. Початок його кар’єри в Іспанії вийшов нерівним — через травми він не мав стабільної ігрової практики.

У суботу захисник уперше цього року вийшов у стартовому складі в матчі чемпіонату та допоміг команді розгромити Реал Сосьєдад з рахунком 4:1. "Бланкос" здобули восьму поспіль перемогу в лізі та піднялися на перше місце. Александер-Арнольд записав на свій рахунок другу гольову передачу в чемпіонаті, асистувавши Гонсало Гарсії вже на п’ятій хвилині зустрічі.

У цьому матчі англієць вийшов із перших хвилин замість Дані Карвахаля, який також відновився після травми, а Федеріко Вальверде повернувся до центру поля. За півгодини до завершення гри Карвахаль замінив Трента.