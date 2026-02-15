Україна

Голкіпер відзначив прогрес команди та користь зимових зборів.

Воротар Кривбаса Олександр Кемкін поділився враженнями після контрольного матчу проти норвезького Соґндаля, який завершився перемогою криворізької команди з рахунком 2:1.

Голкіпер позитивно оцінив рівень суперника та підкреслив важливість поступового налагодження взаємодії в оновленому складі.

"Гарний спаринг, цікавий суперник з сильними індивідуально футболістами. З кожним спарингом нам все краще вдається покращити взаєморозуміння, адже у складі є новачки. Новим футболістам все одно потрібен якийсь час, щоб адаптуватись та зрозуміти вимоги тренерів".

Кемкін також відзначив інтенсивність тренувального процесу під час зборів.

"Непогано попрацювали. Збори пройшли інтенсивно, десь непросто, але для нас це було дуже корисно. В чемпіонаті нам буде легше", — сказав футболіст.

