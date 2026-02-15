Німеччина

Чотири голи після перерви: Лейпциг врятувався наприкінці матчу.

У 22-му турі Бундесліга РБ Лейпциг приймав Вольфсбург на стадіоні в Лейпцигу. Поєдинок завершився результативною нічиєю — 2:2.

Після безгольового першого тайму рахунок відкрили гості: на 52-й хвилині відзначився Мохамед Амура. Господарі відповіли на 70-й хвилині — Ян Діоманде зрівняв цифри на табло. Втім, уже за вісім хвилин Маттіас Сванберг знову вивів Вольфсбург уперед.

"Бики" зуміли уникнути поразки наприкінці зустрічі: на 88-й хвилині Браян Груда встановив остаточний рахунок — 2:2.

Після цього матчу Вольфсбург має 20 очок і посідає 15-те місце в турнірній таблиці, тоді як РБ Лейпциг із 40 балами розташовується на п’ятій позиції.

РБ Лейпциг — Вольфсбург 2:2

Голи: Діоманде, 70, Груда, 89 - Амура, 52, Сванберг, 78

РБ Лейпциг: Гулачі (Вандевордт, 29) — Генріхс (Баку, 63), Орбан, Зайвальд, Фінкгрефе — Груда, Шлагер, Баумгартнер — Діоманде, Гардер (Кардосо, 63), Нуса

Вольфсбург: Грабара — Кумбеді, Вавро, Єнц, Белосян — Еріксен, Арнольд — Дагім, Маєр, Амура — Сіогай (Сванберг, 60)

Попередження: Шлагер — Кумбеді