Англія

Клуб звернувся до PGMOL через ключові рішення арбітра, які, на його думку, вплинули на результат гри.

Ноттінгем Форест офіційно звернувся зі скаргою до суддівського органу PGMOL після поразки від Манчестер Сіті в матчі АПЛ із рахунком 1:2. Про це повідомляє The Athletic.

Керівництво "лісників" вважає, що кілька ключових рішень арбітра Роба Джонса та його бригади були ухвалені на користь суперника.

За інформацією джерела, Форест у письмовій формі виклав свої претензії щодо двох епізодів. Перший стосується моменту на початку другого тайму, коли захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш, на думку господарів, мав отримати другу жовту картку за фол проти Ігора Жезуса та залишити поле.

Другий спірний епізод — ситуація перед переможним голом Манчестер Сіті на 83-й хвилині, який забив Раян Шеркі. Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч переконаний, що в атаці суперника проти лідера його команди Моргана Гіббса-Вайта був фол від Ніко О’Райлі, однак порушення не зафіксували.

Також Форест попросив надати аудіозаписи переговорів суддівської бригади під час матчу. Очікується, що Дайч особисто обговорить ці моменти з керівником суддівського корпусу Говардом Веббом. У PGMOL, як зазначається, від коментарів журналістам відмовилися, зазначивши, що готові до приватного діалогу з клубами.