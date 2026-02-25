Іспанія

Ігор Галдін з Леванте вже отримав епітет "новий Лунін" і може поповнити академію "вершкових".

Мадридський Реал продовжує звертати увагу на українських воротарів. Як повідомляє AS, "Королівський клуб" зацікавився 15-річним голкіпером Ігорем Галдіним, який виступає за юнацьку команду Леванте.

Іспанське видання вже охрестило українця "новим Андрій Лунін". Серед сильних сторін Галдіна відзначають його спринтерські якості, хорошу гру ногами та відмінну реакцію.

Ігор є вихованцем академії Чорноморець Одеса. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав до Іспанії, де продовжив розвиток у структурі Леванте. Українець пройшов команди U-14 та U-16, а нині виступає за U-18.

Клуб із Валенсії вже підписав із воротарем перший професійний контракт, попри інтерес з боку Шахтар Донецьк та Динамо Київ, і планує продовжити співпрацю.

Галдін також має досвід виступів за збірну України U-16 — на його рахунку три матчі (сім пропущених м’ячів).

Нагадаємо, що у структурі Реала вже виступає Андрій Лунін, а також українець Ілля Волошин, який грає за команду U-19.

Тим часом 25 лютого команда під керівництвом Альваро Арбелоа проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіка. Перша зустріч завершилася перемогою мадридців (1:0) завдяки голу Вінісіус Жуніор.

Перед другим поєдинком також стало відомо про кадрову втрату — через травму коліна матч пропустить Кіліан Мбаппе.