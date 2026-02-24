Англія

В заключному матчі 27-го туру АПЛ ми побачили лише один гол у другому таймі — український фулбек "ірисок" на полі так і не з'явився.

Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Евертоном у заключному матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги — 1:0. Долю зустрічі вирішив гол Беньяміна Шешко, який вийшов на заміну. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко розпочинав матч на лаві для запасних і на полі не з’явився.

Перший тайм минув без забитих м’ячів і великої кількості небезпечних моментів. Амад Діалло та Діогу Далот перевірили реакцію Джордана Пікфорда, тоді як у господарів дальнім ударом відповів Джеймс Гарнер — Сенне Ламменс зіграв надійно. Команди діяли обережно.

Після перерви гра пожвавилася. Браян Мбемо змарнував хороший шанс, а Евертон відповів активністю Двайта Макніла та Джеймса Тарковські під час стандартів. Вирішальний епізод стався на 71-й хвилині. Матеус Кунья розпочав швидку контратаку розкішною передачею зі своєї половини поля, Мбемо прорвався правим флангом і відкотив під удар Шешко, який з району одинадцятиметрової позначки холоднокровно пробив повз Пікфорда.

У компенсований час гості могли зняти всі питання, однак Шешко не реалізував вихід сам на сам, а згодом Ламменс врятував команду після небезпечного удару Тайріка Джорджа. Попри фінальний штурм, Евертон так і не зумів зрівняти рахунок.

Манчестер Юнайтед здобув першу виїзну "суху" перемогу в сезоні АПЛ і продовжив безпрограшну серію до десяти матчів, піднявшись на четверте місце в турнірній таблиці. Евертон залишається восьмим.

Евертон — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Шешко, 71

Евертон: Пікфорд — Гарнер, Тарковські, Кін, Брентвейт — Іроегбунам (Бету, 79), Гує — Армстронг (Джордж, 73), Дьюзбері-Голл, Ндіає — Баррі

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Йоро, Магвайр, Шоу — Каземіро, Мейну — Діалло (Шешко, 58), Фернандеш, Кунья (Гевен, 90) — Мбемо (Мазрауї, 78)

Попередження: Пікфорд, Тарковські — Магвайр, Мазрауї, Фернандеш